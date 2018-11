Um pünktlicher zu werden Deutsche Bahn spielt Fahrgäste gegeneinander aus

Doch das Projekt macht aus einer verspäteten ICE-Fahrt Profiteure und Verlierer gleichzeitig – und ist daher unter Fahrgästen umstritten. Die Bahn nennt ein Beispiel: Ein Zug auf seiner Fahrt von Berlin nach Düsseldorf kommt verspätet in Duisburg an. Dadurch könne die pünktliche Rückfahrt nach Berlin nicht gewährleistet werden. „Hier greift die Maßnahme des 'Vorzeitigen Wendens'“, schreibt die Bahn auf WirtschaftsWoche-Anfrage. Der Zug endet in Duisburg und kann von dort pünktlich eine Fahrt in die Gegenrichtung antreten. „Circa 80 Fahrgäste haben von Duisburg gute Alternativen zur Weiterfahrt nach Düsseldorf. Im Gegenzug haben mehr als 500 Reisende einen pünktlichen Zug aus NRW in Richtung Berlin“, antwortet das Unternehmen „So werden in Summe die Verspätungen für eine Vielzahl an Fahrgästen vermieden und der Zugverkehr insgesamt deutlich stabilisiert.“