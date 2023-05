Um Stillstand zu vermeiden Wettbewerber fordern Streikverbot für bestimmte Bahnmitarbeiter

Die Politik will das ändern und das Schienennetz auch mittels der neuen Bahnstruktur Infrago stärken. Mehr als Ankündigungen hörte man zuletzt von der Politik nicht. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel vermerkt, dass sich die Schiene in Zukunft an ihrer Qualität messen lassen will und nicht am erwirtschafteten Gewinn. Dafür will der Bund die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene steigern, auch die Finanzierung für Sanierungen und Ausbau der Strecken neu ordnen. „Vor allem muss dafür gesorgt werden, dass innerhalb des DB-Konzerns die Finanzkreisläufe zwischen der Infrastruktur und dem Zugbetrieb klar getrennt werden“, findet Robert Dorn. Bislang speist sich der Konzern aus einer Vielzahl von Fördertöpfen und Einnahmen, die intern zwischen den Sparten aufgeteilt werden. Darüber, ob für diesen Zweck die neue Gesellschaft als selbständige GmbH fungieren muss oder in der Bahn-Holding verbleiben kann, herrscht seit Monaten Streit.