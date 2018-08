Umbruch in der Logistikbranche „Schiere Größe heißt noch nicht, dass man die Digitalisierung meistert“

Auch Kühne und Nagel, der weltgrößte Spezialist für Seefracht, arbeitet an der Digitalisierung. Mit KN Freightnet bietet der Konzern seinen Kunden an, alle Prozesse und Buchungen digital zu verwalten. Außerdem hat das Unternehmen aus der Schweiz eine Prognose-Software entwickelt, die 60 Tage in die Zukunft schauen kann. Sie vergleicht Wetterdaten, Streik- und Staumeldungen und die Informationen aus den tausenden eigenen Frachtbriefen. So will Kühne und Nagel den Kunden erklären, wo und wie Engpässe entstehen – und ihnen die Daten für eigene Zwecke zur Verfügung stellen. So können zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe ihre Ankünfte in bestimmten Häfen besser planen.