Umfrage zu Kundenfavoriten Lebensmittelhändler sind Deutschlands Favoriten

Das gute Abschneiden der Lebensmittel-Branche kann mit dem sehr breiten Publikumsquerschnitt erklärt werden – das Gegenteil von Special Interest also. „Die Lebensmittel-Branchen sind beliebt, weil sie quasi grundsätzliche Ansprüche an den Handel per se erfüllen“, erklärt Claus Dethloff, geschäftsführender Gesellschafter von ServiceValue. Praktisch jeder kauft bei einem Lebensmittelhändler ein. Zugangsbarrieren, wie beispielsweise notweniger Internetzugriff, gibt es keine. Auch die Coronapandemie könnte einen Teil zu dem guten Ergebnis beigetragen haben. Supermärkte und Discounter waren durchgehend geöffnet und rückten als wichtige Institutionen in der Krise ins Bewusstsein der Menschen. Anders als viele anderen stationären Händler, die ihre Geschäfte durch die Beschränkungen zeitweise schließen mussten.