Umfrage zu Marketingdeals Was Adidas, Nestlé, Porsche und Co. von Influencern erwarten

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Wettbewerbsgründen die Höhe unserer Ausgaben für Influencer-Marketing sowie den prozentualen Anteil am gesamten Marketingbudget nicht öffentlich ausweisen“, schreibt Zalando. So halten es alle Unternehmen, die auf die WiWo-Anfrage geantwortet haben. Bekannt ist: Hugo Boss hat im ersten Quartal zehn Prozent des Umsatzes für seine aufwendigen Marketingmaßnahmen vor allem mit Influencern ausgegeben. Das sind rund 77 Millionen Euro. Henkel hat sein Budget für Influencermarketing im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gesteigert.



Die Telekom, Beiersdorf, BMW, Unilever, PepsiCo und About You äußerten sich nicht zu den Fragen.



