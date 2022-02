Umsatzplus: Reisekonzern Tui plant erste Rückzahlung von Staatshilfen

Der weltweit größte Reisekonzern verfügte zuletzt über Finanzmittel von 3,3 Milliarden Euro. Das Eigenkapital war mit 0,4 Milliarden Euro wieder positiv. "Wir sind heute schlanker und effizienter und werden profitabler als vor der Krise", erklärte Joussen. Das Einsparziel von jährlich 400 Millionen Euro werde in diesem Jahr zu rund 90 Prozent erreicht. Tui hatte sich mit zwei Kapitalerhöhungen in der Krise stabilisiert und will sich auf der Hauptversammlung grünes Licht dafür geben lassen, den Kapitalmarkt weiter anzuzapfen.