Unesco: Kreuzfahrtschiffe gefährden Weltkulturerbe

Besonders in Venedig gilt die Situation als kritisch. „Dort können die Wellen der großen Schiffe Erosionen an den Gebäuden verursachen”, so Rössler. Die Unesco diskutiert bereits darüber, die Stadt auf die schwarze Liste der gefährdeten Weltkulturerbestätten zu setzen. Auch kleinere Städte wie das estnische Tallinn oder das kroatische Dubrovnik leiden unter den plötzlichen Anstürmen von Kreuzfahrttouristen. „Diese historischen Städte können nicht so viele Touristen gleichzeitig aufnehmen“, warnt die Unesco-Direktorin.