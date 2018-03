Universitätsklinikum: Umzug und Streiks belasten Jahresergebnis der Charité

FrankfurtDeutschlands größtes Universitätsklinikum, die Charité, ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen, doch nicht so stark wie in den Vorjahren. Denn der Umzug vieler Stationen in das Ende 2016 modernisierte Bettenhaus in Berlin Mitte, aber auch Streiks der Pflegekräfte haben die Entwicklung gebremst.