Unklare Kosten Union Investment lehnt Bayer-Dividende ab

Auf der Hauptversammlung am 28. April wird Union Investment, mit einem Prozent der Aktien einer der größten Bayer-Investoren in Deutschland, die vorgeschlagene Dividende ablehnen. „2,80 Euro sind zu viel“, sagte Union Investment-Analyst Janne Werning der WirtschaftsWoche, „wir halten es nicht für sinnvoll, dass Bayer den gesamten Bilanzgewinn für die Dividende ausschüttet, solange nicht klar ist, wie viel ein möglicher Glyphosat-Vergleich in den USA kostet und auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch unbestimmt sind.“