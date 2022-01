Unkraut im Gleisbett Deutsche Bahn will ab 2023 auf Glyphosat verzichten

In Zukunft setzt die Deutsche Bahn auf Alternativen – in Zusammenarbeit und intensivem Austausch mit den ÖBB und SBB. „Nach heutigem Stand werden im Jahr 2023 über erste alternative Verfahren verfügen“, heißt es bei der Bahn. Optionen seien laut SBB etwa „aufwuchshemmende Materialien“, also bauliche Maßnahmen zur Reduktion des Pflanzenwachstums. 20 Möglichkeiten seien geprüft worden, sechs davon würden weiterverfolgt und ab 2020 eingebaut und überwacht. Möglich sei auch ein „grüner Teppich“, also der gezielte Einsatz von Bodenbedeckungspflanzen, um das Wachstum von schädlichem Unkraut im Randbereich zu verhindern. Denkbar, aber teuer, sei auch der Einsatz von Robotik – aber „frühestens ab 2025“.