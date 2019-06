Unkrautvernichter Deutsche Bahn will künftig auf Glyphosat verzichten

Exklusiv

von Christian Schlesiger 14. Juni 2019

Mit rund 65 Tonnen Glyphosat pro Jahr befreit die Deutsche Bahn ihr Schienennetz von Unkraut. Damit soll jetzt Schluss sein. Bild: dpa Bild:

Die Bahn will den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in Zukunft durch ein alternatives Mittel ersetzen. Bisher ist das Unternehmen der größte Einzelabnehmer von Glyphosat in Deutschland.