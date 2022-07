Unpünktlichkeit auf Rekordniveau Bei der Lufthansa sind nur noch die Gehälter Premium

Gleichzeitig hat sie es versäumt, ihr verbliebenes Personal auf einen möglichen Ansturm der Fluggäste vorzubereiten. Die Crews müssen beispielsweise regelmäßig auf bestimmte Flugzeugtypen ausgebildet werden. Die Lufthansa hat die teuren Ausbildungen in den Pandemiemonaten aber teilweise ausgesetzt. Nun fehlt Personal. Das war fahrlässig. Für eine Airline mit Premium-Anspruch sogar „grob fahrlässig“.



Was nun helfen würde? Die radikale Ausdünnung des Flugplans. Darum wird es auf der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch auch gehen müssen. In den 20 Tagen zwischen dem 6. und 26. Juni sind laut Aufsichtsratsunterlage knapp 3000 Flüge gestrichen worden - die meisten davon sogar innerhalb der letzten 24 Stunden vor Abflug. Natürlich haben auch Probleme bei der Flugsicherung und an den Sicherheits-Checks an den Flughäfen zu Verspätungen geführt. Aber eine Airline mit Qualitäts-Anspruch muss besser gerüstet sein für Krisenzeiten.