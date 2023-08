Unterhaltungskonzern als Feindbild Wie Disney zum politischen Streitobjekt wurde

Die Beziehung zwischen dem Unterhaltungskonzern Disney und dem US-Bundesstaat Florida, sie erfüllte jahrelang fast alle Bedingungen dessen, was man gemeinhin als symbiotisch bezeichnet. Das galt zunächst auch unter dem amtierenden Gouverneur Ron DeSantis. Das Mickey-Maus-Imperium ist der größte private Arbeitgeber in Florida, gilt traditionell als eng verbandelt mit der Politik in der Hauptstadt Tallahassee, spendete großzügig an DeSantis – insgesamt rund 100.000 Dollar in den Jahren 2019 und 2021. Schon Jahre vorher heiratete DeSantis seine Frau Casey gar auf dem Gelände der Disney World bei Orlando, Florida. „Unsere ganze Hochzeit war wie aus einem Märchen“, schrieb DeSantis später in seinem Wahlkampfbuch „The Courage to be Free“.