Unterkunftsvermittler: Airbnb baut Geschäft mit Hotels und Luxus aus

Die Kampfansage an die Hotellerie heißt „Airbnb Plus“ und verspricht erlesene Standards, die beste Hotels bieten, aber zum günstigeren Preis. Der am Donnerstag vorgestellte Dienst geht mit einem Schlag die größten Probleme an, die heute noch viele Menschen daran hindern, sich in einer Airbnb-Privatwohnung einzunisten, statt im Hotel. Es sind die Unberechenbarkeit, was man am Zielort vorfinden wird sowie Unzuverlässigkeiten und mögliche Diskriminierungen bei der Buchung.