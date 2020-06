Unternehmenskrisen Ab Herbst mehr Notverkäufe und Restrukturierungsdeals

Die Coronakrise hat auch das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) infiziert. Statt andere Firmen zu kaufen oder mit ihnen zu fusionieren, haben die meisten Unternehmen jetzt andere Sorgen – und Investmentbanker und Berater in der Regel weniger zu tun. Einzige Ausnahme: Experten erwarten mehr Restrukturierungsdeals und Notverkäufe von Unternehmen, die sich in der Krise oder in Insolvenz befinden.