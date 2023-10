Unternehmerin Daniela Bechtold „Die Letzte Generation hat in kürzester Zeit eine Marke geschaffen – davon kann der Mittelstand nur träumen“

Was meinen Sie?

Die Deindustrialisierung macht uns Sorgen. Ich bekomme das in der Region direkt mit: Wenn die großen OEMs nach China oder in die USA gehen, dann geht es hier bergab. Mit unserem Energiepreis sind wir kaum mehr wettbewerbsfähig, sondern schaffen Hürden für die Industrie. Ich unterhalte mich mit vielen Mittelständlern. Mein Eindruck: Die große Mehrzahl der Unternehmer ist jetzt im Herbst in den USA, und sie schauen, wo sie den nächsten Standort dort drüben aufbauen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, fordert der Mittelstand schnell und dringend einen Abbau an Bürokratie!