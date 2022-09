Unterschiede bei Pilotengehältern Ex-Chefpilot: „Die größeren Airlines mit Senioritätsprinzip stellen im Endeffekt nur Co-Piloten ein“

Wie haben sich durch Sparmaßnahmen die Arbeitsbedingungen im Cockpit verändert?

Es gibt erstmal gesetzliche Vorgaben, die von der Europäischen Luftfahrtbehörde festgelegt und von den nationalen Behörden umgesetzt werden. Man kann in dem Zusammenhang nicht von Sparmaßnahmen sprechen, eher von der Optimierung bestehender Prozesse und der Verwendung neuer Technologien in Training und Ausbildung. Die Sicherheit steht bei allen Flugbetrieben immer an erster Stelle und ist nicht verhandelbar, aber die Rahmenbedingungen passen sich der neuen Realität an. Die Arbeitsbelastung außerhalb des Cockpits hat jedoch zugenommen, die Flugdienstzeiten, Bereitschaftszeiten und Ruhezeiten sind heutzutage anders ausgestaltet, die An- und Abreisen zum eigentlichen Dienstantritt am Flughafen sind beschwerlicher geworden. Kurz gesagt, die Zeit zum Regenerieren hat sich verringert und mit zunehmendem Alter steigt entsprechend die Belastung.



