Unterwegs mit einem Eismann-Fahrer „Schatz, ich glaub, ich hab‘ zu viel bestellt“

Um 19 Uhr kommt Staiti wieder in der Niederlassung in Troisdorf-Spich an. Er steckt den Starkstromstecker in den Gefrierschrank seines Transporters und setzt sich in sein Auto, um nach Köln zu seiner Familie fahren. Sein Tagesumsatz: 1.437 Euro. Fast derselbe Betrag wie am Tag zuvor – und mehr, als er beim letzten Mal in Erftstadt-Liblar verkauft hat. Staiti ist zufrieden. Jetzt hat er Hunger. Eigentlich, sagt er noch, esse er gar nicht so viele Eismann-Produkte selber. Er sei es gewohnt, Pasta zu essen, die koche er selbst. Aber heute macht er sich zum Abendessen ein Kräuterlachsfilet von Eismann. Artikel-Nummer 2929.



