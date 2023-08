Unwetter bei Wacken Open Air „Der Schaden aus den Ticketerstattungen könnte bei gut und gerne 10 Millionen Euro liegen“

WirtschaftsWoche: Herr Michow, was ist in Wacken in den letzten Tagen schiefgelaufen?

Jens Michow: Ganz einfach gesagt: das Wetter. Eigentlich ist Starkregen nichts Neues für Wacken, zuletzt stand das Festival 2015 wetterbedingt auf der Kippe. Wacken ist professionell organisiert und die Veranstalter haben zwar nicht alles, aber viel getan, um trotz der widrigen Umstände allen Karteninhabern die Teilnahme zu ermöglichen. Das hat man auf den Fotos und Videos gesehen: die alternativen Parkplätze, die geschaffen wurden, die Trekker, die die Wagen gezogen haben, die Holzspäne, mit denen die Wege befahrbar gemacht wurden. Aber es lag noch etwas nicht in deren Hand. Die weitere Anreise wurde nicht durch die Veranstalter verhindert, sondern die Polizei verordnete einen völligen Einlassstopp. Da gelangten die Betreiber an einen Punkt, auf den sie keinen Einfluss mehr hatten. Natürlich hätten auch die Veranstalter früher absagen können, aber das wäre doch eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera gewesen: Das Publikum völlig vor den Kopf zu stoßen oder alles denkbar Mögliche zu versuchen, doch noch alle Besucher auf das Gelände zu bringen.