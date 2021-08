Urabstimmung bei der GDL „Wir erwarten über 90 Prozent Zustimmung zum Streik“

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) hat mit der Auszählung ihrer Urabstimmung über einen Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn begonnen. „Wir erwarten über 90 Prozent Zustimmung zum Streik“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt am Main zum Auftakt der Zählung.