US-Essenslieferdienst DoorDash kauft Wolt für sieben Milliarden Euro

Der US-Essenslieferdienst DoorDash holt sich mit der Übernahme des finnischen Rivalen Wolt Europa auf die Menükarte. In der Nacht zu Mittwoch kündigte der US-Branchenprimus an, für Wolt sieben Milliarden Euro in einem reinen Aktiendeal auf den Tisch zu legen. Damit verschärft sich der weltweite Wettbewerb um die in der Corona-Krise rasant gewachsene Kundschaft weiter. In den USA kämpfen DoorDash, Uber sowie Grubhub-Eigner Just Eat Takeaway schon lange gegeneinander, in Europa kommt noch der Dax-Konzern Delivery Hero mit Foodpanda hinzu. „Mit DoorDash als Investor im Rücken wird Wolt deutlich schneller expandieren können und noch mehr Druck auf die 'etablierten' Konkurrenten ausüben“, sagte DZ-Bank-Analyst Manuel Mühl. Bisher konzentrierte sich Wolt in Deutschland vor allem auf Berlin.