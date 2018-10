US-Fahrdienstleister Uber sucht Investoren für Entwicklung autonomer Autos

BangaloreDer US-Fahrdienstleister Uber denkt einem Zeitungsbericht zufolge über den Verkauf von Minderheitsanteilen an seiner kostspieligen Entwicklung selbstfahrender Autos nach. Die Erwägungen seien Teil der Pläne des Taxi-Konkurrenten, dem steigenden Kostendruck vor dem für nächstes Jahr geplanten Börsengang zu begegnen, berichtete die „Financial Times“ am Mittwoch. Dabei sei auch eine Abspaltung in eine separate Geschäftseinheit möglich.