US-Finanzinvestor Apollo zeigt Interesse an Condor-Übernahme

Der Verkauf des ins Straucheln geratenen Ferienfliegers Condor geht in die entscheidende Phase, berichtet die WirtschaftsWoche. Nach Informationen aus der Branche sollen bislang mindestens drei Investorengruppen erste Angebote vorgelegt haben, darunter der US-Finanzinvestor Apollo. Der Private Equity-Fonds ist bereits an dem spanischen Billigflieger Volotea und an einer Leasingfirma für Flugzeuge beteiligt.