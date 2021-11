US-Lieferdienst-Marktführer Doordash-Gründer: „Deutschland ist ein unterversorgter Markt“

Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg sagte vor wenigen Tagen, er merke, dass Lieferando in Deutschland einen beträchtlichen Vorsprung hat. Delivery Hero ist erst vor ein paar Monaten wieder auf den deutschen Markt zurückgekehrt, hat also auch Doordash gegenüber einen Vorsprung. Wie wollen Sie in diesem superharten Wettbewerb bestehen?

Das erinnert mich an unseren Start in den Vereinigten Staaten, wo die damaligen Player einen Marktanteil von über 90 Prozent hatten. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass der Markt so jung war, dass der Marktanteil nicht wirklich aussagekräftig war, was die Chancen angeht.