US-Lieferdienst-Marktführer Doordash-Gründer: „Deutschland ist ein unterversorgter Markt“

Der Online-Bestell- und -Lieferdienst Doordash wurde 2013 von vier Studierenden an der Uni Stanford gegründet: Andy Fang, Tony Xu, Evan Charles Moore und Stanley Tang. Nach einigen Finanzierungsrunden (u.a. von Softbank) und einer raschen Expansion ging Doordash im Dezember 2020 in New York an die Börse. Heute ist Doordash in den USA Marktführer als Plattform für Restaurantessen-Bestellungen und -Lieferungen, setzt rund 2,6 Milliarden Euro um und wird mit rund 67 Milliarden Euro bewertet. In den vergangenen Wochen gelangen der Jungfirma gleich zwei Expansionsschritte in Europa: Im September beteiligte sich Doordash mit umgerechnet etwa 352 Millionen Euro am Berliner Schnelllieferdienst Flink. Und vergangene Woche verkündete das Doordash-Management die Übernahme des finnischen Lieferdienstes Wolt für rund 7 Milliarden Euro. Dessen ungeachtet startet Doordash nun seinen eigenen Dienst in Deutschland – und zwar zunächst in Stuttgart.