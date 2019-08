US-Start-up E-Scooter-Marktführer Lime expandiert in sieben weitere deutsche Städte

Exklusiv

von Andreas Macho und Dominik Reintjes 15. August 2019

Bislang ist Lime in sechs deutschen Städten aktiv. Jetzt sollen sieben weitere folgen. Bild: imago images Bild:

Seit zwei Monaten verleiht das US-Unternehmen Lime in deutschen Städten E-Scooter. In den nächsten Tagen wird Lime seine Roller in sieben weiteren deutschen Städten aufstellen – fünf davon liegen in Nordrhein-Westfalen.