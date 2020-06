US-Tochter sucht Interessenten Ausverkauf bei Wirecard geht los

Auch Rechtsanwalt Klaus Nieding von der Kanzlei Nieding + Barth brachte sich in Stellung. „Wir bereiten derzeit im Auftrag von 41 institutionellen Investoren und mehr als 1100 Privatanlegern Klagen gegen Wirecard, EY und die Bundesrepublik Deutschland vor“, sagte er zu Reuters. Man habe einen Experten beauftragt, der das Volumen des entstandenen Schadens durch die Kursverluste feststellen solle.



Mehr zum Thema

Wirecard war auch deswegen so lange ein Börsenstar, weil viele Anleger dem Unternehmen blind vertrauten und Kritiker, etwa auf Twitter, heftig attackierten. So sehen sie ihre Kritik von damals heute. Warum so viele Anleger von Wirecard überzeugt waren – und was sie heute sagen.