USA: Bloomberg an Dow Jones oder „Washington Post“ interessiert

Der Medienunternehmer Michael Bloomberg ist einem unbestätigten Bericht zufolge am „Wall Street Journal"-Herausgeber Dow Jones oder der Zeitung „Washington Post“ interessiert. Die Nachrichtenwebsite Axios berichtete am Freitag, Bloomberg sehe das zu Rupert Murdochs News Corp gehörende Verlagshaus Dow Jones als idealen Zukauf, würde aber auch die renommierte „Washington Post“ übernehmen, falls deren Besitzer, Amazon-Gründer Jeff Bezos, verkaufsbereit wäre. Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Bloomberg habe Murdoch in dieser Sache bisher nicht kontaktiert.