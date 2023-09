USA: McKinsey will 230 Millionen US-Dollar in jüngsten Opioid-Vergleichen zahlen

Die Unternehmensberatung McKinsey will offenbar im Rahmen von zwei Vergleichen 230 Millionen US-Dollar zur Beilegung von Klagen wegen ihrer Rolle in der Opioid-Krise in den USA zahlen. Die Vergleiche, die der Zustimmung eines Richters bedürfen, wurden am Dienstag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in San Francisco bekanntgegeben. Das Geld kommt zu den 641,5 Millionen US-Dollar hinzu, die McKinsey bereits gezahlt hat, um die Forderungen der Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten zu erfüllen.