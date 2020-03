Vapiano-Konkurrent L’Osteria: „Wir halten das durch“

L’Osteria betreibt nach eigenen Angaben 124 Restaurants in acht Ländern, davon 102 in Deutschland. Mehr als 6000 Mitarbeiter arbeiten für die Restaurants der Kette. „Unser Fahrplan für die kommenden Wochen ist klar: Striktes Kostenmanagement, mit den Mitarbeitern kommunizieren und das Liefergeschäft hochfahren, um Umsatzausfälle zu begrenzen“, kündigte Silz an.