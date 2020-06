Vapiano „Mach deinen Laptop auf, schreib die Kündigung und drück auf Senden“

Haben Sie Appetit auf weitere Vapiano-Standorte oder Lizenzen?

Bauer: Für uns war von Anfang an klar, dass wir so viele Vapiano-Standorte wie möglich wieder unter einem Dach vereinen wollen. Das ist nicht einfach, denn die Insolvenzprozesse laufen in jedem Land separat. Das ist ein Monsterprojekt, ein Unternehmen wie Vapiano in Covid-19-Zeiten aus der Insolvenz heraus zu übernehmen – hart an der Grenze zwischen mutig und verrückt. Ich habe dabei immer auf Franchise gesetzt. Wenn möglich, mit einem starken Franchisepartner pro Land und dessen organisatorischer Expertise. Und den haben wir nun mit Delf Neumann gefunden. Er ist nicht nur der Masterlizenznehmer für Deutschland, sondern er hat sich auch am Franchisegeber beteiligt. Das erleichtert die strategische Abstimmung in der Zukunft und verhindert, dass es einen Flickenteppich an Vapiano-Standorten gibt.