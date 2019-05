Veranstalter: CTS Eventim schraubt wegen Pkw-Maut-Auftrag Prognose nach oben

Die Infrastrukturabgabe wird von Herbst 2020 an fällig. Die Mautgesellschaft, an der beide Unternehmen jeweils 50 Prozent halten, werde bei CTS nur anteilig (at equity) in die Bilanz einbezogen. Operativ hat das Jahr vor allem im Ticket-Geschäft verhalten begonnen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um drei Prozent auf 282,7 Millionen Euro, das operative Ergebnis (normalisiertes Ebitda) um ebenfalls drei Prozent auf 57,1 Millionen Euro.