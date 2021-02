Veranstaltungsbranche Corona bringt Deutscher Messe erheblichen Verlust – Vorstand geht

Die Messe hatte sich schon auf deutliche Corona-Spuren in der Bilanz eingerichtet. Das Vorjahr war vergleichsweise gut gelaufen, 2019 hatte der Umsatz knapp 350 Millionen Euro betragen. 2020 sackte er dann auf weniger als ein Drittel (100 Millionen Euro) ab. Die gesamte Messebranche lag wegen der Kontaktbeschränkungen zuletzt über große Strecken brach. In Hannover kommt hinzu, dass das normale Geschäft in ungeraden Jahren aufgrund des Ausstellungszyklus meist stärker ist als in geraden Jahren - diese sind nur eingeschränkt vergleichbar.