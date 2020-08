Veranstaltungsbranche: Trotz Maske ein Gefühl der Normalität

In die Arena, die normalerweise bis zu 20.000 Konzertbesucher fasst, dürfen laut Hygienekonzept höchstens 2400 Menschen – bei den ersten Konzerten mit Wincent Weiß war bei 900 Leuten Schluss. Die Halle ist aufgeteilt in fünf Zonen, „die werden alle unabhängig voneinander bespielt mit eigenem Einlass, eigener Theke, eigener Toilette und eigenem Personal“, erklärt Thomas Fasshauer, der das Konzept mitentwickelt hat. Selbst bei maximaler Auslastung von 2400 Menschen kommen sich dann nicht mehr als 500 Menschen nahe. Doch von Wirtschaftlichkeit ist man auch in der Lanxess-Arena unter diesen Bedingungen weit entfernt. Über gute Deals mit Dienstleistern, Künstlern und Sponsoren hoffe man, am Ende bei Null rauszukommen. Doch die Motivation hinter dem Konzept waren auch nicht die Einnahmen: „Die Krise hat uns kreativ gemacht und außerdem wollten wir uns von Corona nicht komplett stoppen lassen.“ Vernünftige, praktikable Lösungen ohne Risiko sollten erarbeitet werden und sind entstanden. So erfolgreich, dass das Team rund um das Arena-Now-Konzept derweil in Gesprächen mit der Münchner Olympiahalle und einer Veranstaltungsstätte in Frankfurt ist, wie das Konzept – an die jeweilige Halle angepasst – adaptiert werden kann. Konzertbesucherin Ponath könnte sich prinzipiell an das Konzept gewöhnen: „Ich fand es sehr angenehm, dass es kein Gedränge gab.“