Verbesserter Service Deutsche Bahn führt Gastrobestellung per App ein

Die Deutsche Bahn will den Kauf von Kaffee, Snacks und Pasta erleichtern: „Wir wollen, dass die Kunden in Zukunft ihre Gastrobestellung per App aufgeben können“, sagte Fernverkehrschef Michael Peterson der WirtschaftsWoche. Das Konzept sieht vor, dass Reisende in der ersten Klasse ihre Bestellungen an ihren Sitzplatz gebracht bekommen. Fahrgäste in der zweiten Klasse müssen ihre Bestellungen im Bistro abholen, werden aber über die App informiert, wann etwa Heißgetränke und Essen fertig sind. „Wir haben das auf der Verbindung nach Frankreich bereits erfolgreich getestet“, so Peterson. Die Bahn wolle „den Service ab Herbst auch in Deutschland einführen.“ Geplant sei zunächst eine Pilotstrecke. Wo genau werde sich Mitte des Jahres entscheiden. Nach Information der WirtschaftsWoche gilt etwa die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin dafür als geeignet.