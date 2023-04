Verbot in Paris Wer E-Roller hasst, ist gegen den Fortschritt

Jetzt bricht sich der Jubel derjenigen Bahn, für die alles Neue erstmal schlecht ist: Die Pariser Bürgermeisterin hat angekündigt, in ihrer Stadt sämtliche Elektro-Leihroller zu verbieten. Sie nennt das einen „Sieg der Demokratie“ – weil das Ergebnis einer Volksabstimmung den Eindruck erweckt, eine Mehrheit der Pariser sei dafür, die mietbaren E-Scooter zu verbannen. Es ist in Wirklichkeit anders: Weit mehr als 90 Prozent der rund 1,3 Millionen Stadtbewohner auf den Wählerlisten stimmten nicht für das Verbot. Allerdings gaben nur 7,5 Prozent der Wahlberechtigen eine Stimme ab – und das waren eben vor allem jene gallig schimpfenden Fortschrittsgegner, die offenbar auch in deutschen Städten regelmäßig Elektroroller in Flüssen und Teichen versenken.