Verbraucherranking 2022 Diese Unternehmen bieten den besten Verbraucherservice

BSH Hausgeräte will solchen Ärger vermeiden: Der Hersteller von Küchengeräten, zu dem bekannte Marken wie Bosch, Siemens und Gaggenau gehören, hilft Kunden, Fehler selbst zu identifizieren. Und das geht so: Eine Waschmaschine etwa zeigt einen Fehlercode an, den der Kunde online übermittelt – er erfährt dann umgehend, um was für einen Defekt es sich handelt und wie er sich womöglich leicht beheben lässt. Besteht das Problem fort, hilft einer von 1300 Mitarbeitenden im deutschen Service weiter und beantwortet die Frage.