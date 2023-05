Verbraucherranking 2023 Diese Unternehmen bieten den besten Kundenservice

Denn trotz der wachsenden Informationsquellen im Internet ist der Bedarf an Kundenhotlines in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Durch soziale Netzwerke seien Kunden heute besser informiert und hätten eine Vielzahl von Fragen, sagt Andrea Kübler von Kaufland. Der Lebensmittelhändler ist Segmentspitzenreiter und beantwortet wöchentlich fast 7500 Anfragen. Eine schnelle Antwort gelinge dennoch nicht immer, sagt Kübler. Teilweise gingen die Fragen tief in die Details des knapp 30.000 Artikel umfassenden Sortiments: Was genau bedeutet die Haltungsform-Stufe 4? Um das zu beantworten, nutzen die Mitarbeiter eine Wissensdatenbank für unterschiedliche Produktgebiete und häufig gestellte Fragen – und fragen bei Bedarf in den Fachabteilungen nach. In der Regel wird dem Kunden noch am selben Tag geantwortet.