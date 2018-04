Verbraucherschutz: EU-Kommission will Internet-Plattformen zu mehr Transparenz zwingen

Die EU-Kommission will Internet-Plattformen zu mehr Transparenz zwingen. Bei der Buchung einer Unterkunft oder dem Kauf einer Ware müssen die Plattformen künftig explizit anzeigen, ob EU-Verbraucherrecht gilt oder nicht. Dies geht aus dem Entwurf der reformierten Verbraucherrichtlinie hervor, die die EU-Kommission am kommenden Mittwoch vorstellen will. Das Papier liegt der WirtschaftsWoche vor.