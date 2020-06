Verdacht auf Marktmanipulation Razzia bei Wirecard

Erst vor wenigen Tagen hatte die WirtschaftsWoche berichtet, dass Wirecard nun auch noch unter Ratingdruck steht: Die Ratingagentur Moody’s kündigte am Dienstag an, ihre Bonitätseinstufung für den Konzern auf den Prüfstand zu stellen. Ein Analyst sah sogar die „Banklizenz in Gefahr“.



Monatelang hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG geprüft, ob bei Wirecard alles mit rechten Dingen zugeht. Während die Prüfung noch lief, hatte Wirecard über zwei Adhoc-Mitteilungen im März und im April den Eindruck vermittelt, dass die Prüfer bis dato zu einem Ergebnis gekommen seien, das Wirecard entlaste. Die Bafin ist der Ansicht, dass diese Veröffentlichungen womöglich irreführend waren, was eine Marktmanipulation darstellen würde.