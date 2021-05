„Verdacht des Betruges“ Erste Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Corona-Testzentren

Auch die Staatsanwaltschaft Bochum hat ein Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit der Abrechnung von Bürgertests gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung“ eingeleitet. Die Ermittlungen laufen gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens. „Am 28. Mai 2021 sind Geschäftsräume und Privatwohnungen im Ruhrgebiet durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden“, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit. Weitere Informationen gab sie nicht preis. Am Donnerstag war der Fall eines Corona-Teststellenbetreibers in Bochum bekannt geworden, der angeblich weitaus mehr Bürgertests an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung übermittelte, als er tatsächlich durchgeführt hat. Zuerst hatten NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Für einen Bürgertest können Betreiber 18 Euro abrechnen.