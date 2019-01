Verdi ruft zu Warnstreik auf An diesen drei Flughäfen droht Donnerstag Chaos

Passagiere an den Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn müssen an diesem Donnerstag mit Verzögerungen und Flugausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Streiks werden in Stuttgart mit der ersten Frühschicht gegen drei Uhr beginnen, in Düsseldorf und Köln-Bonn ab 00:00 Uhr, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte.