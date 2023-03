Im mehreren Bundesländern verliehen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihren Forderungen mit Warnstreiks Nachdruck. In Chemnitz etwa fielen alle Straßenbahnlinien und wichtige Buslinien aus. In der Hauptstadt waren die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die Wasserbetriebe betroffen, wie Verdi mitteilt. Auch in den landeseigenen Krankenhäusern von Charité und Vivantes ging der Arbeitskampf weiter.