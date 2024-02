Verdi vs. Lufthansa Warnstreik des Flughafen-Bodenpersonals läuft

Die Gewerkschaft Verdi hat mit längeren Streiks bei der Lufthansa gedroht, falls der Vorstand sein bisheriges Tarifangebot für das Bodenpersonal nicht deutlich nachbessert. Die Streikbereitschaft am Boden sei in den vergangenen 20 Jahren noch nie so hoch gewesen wie jetzt, kommentierte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Mittwochvormittag bei einer Protestversammlung mit mehreren hundert Teilnehmern vor der Lufthansa-Verwaltung am Frankfurter Flughafen. Von dem Warnstreik gehe ein eindeutiges Signal an den Vorstand: „Wir können auch länger, wenn ihr uns dazu auffordert.“