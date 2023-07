Vergleich mit Bahnbetrieben Das Finanzproblem der Deutschen Bahn in drei Grafiken

319 Euro und damit fast dreimal so viel wie ein Deutscher zahlte jeder Österreicher im vergangenen Jahr für das heimische Schienennetz, für deren Instandhaltung und Ausbau. In der Schweiz war es vier Mal so viel. In Luxemburg gar fünfmal.



Das zeigen neue Vergleichswerte des Interessenverbands Allianz pro Schiene: