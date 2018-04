Vergleichsportale: Verivox schließt Vertriebstöchter Preis24 und TopTarif

Insgesamt ist von der Schließung eine höhere zweistellige Zahl an Arbeitsplätzen bei Preis24.de in Düsseldorf und bei TopTarif.de in Berlin betroffen. In Einzelfällen sollen Beschäftigte Arbeitsplätze bei Verivox angeboten bekommen. Speziell im technischen Bereich gebe es zahlreiche Vakanzen, heißt es in der Zentrale in Heidelberg. Daneben will das Unternehmen „Beendigungsangebote“ machen, nennt aber keine Details. Künftige Wechselaufträge für Internetanschlüsse, Strom- und Gas-Verträge, Versicherungen oder Kredite sowie Bestellungen, etwa von Mobiltelefonen, die Kunden über Preis24 und TopTarif erteilten, sollen unverändert abgewickelt werden und fließend auf die Verivox-Plattform übernommen werden. Auch bestehende Kundenbeziehungen, heißt es in der Verivox-Zentrale, würden künftig von dort aus weiter betreut.