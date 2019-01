 Verhandlung: Die Tarifgespräche zwischen GDL und Deutsche Bahn gehen weiter

FrankfurtIn den Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn kommt offenbar Bewegung. Gewerkschaftschef Claus Weselsky kann sich bei den Gesprächen am Donnerstag eine Einigung vorstellen, wie er im Radioprogramm „SWR Aktuell“ sagte. „Zu einer Auseinandersetzung gehören immer zwei. So sieht es nicht aus und deswegen gehen wir diesmal auch optimistisch in die Verhandlungen.“