Verkabelte Werbung Wieso Vodafone jetzt große Werbegeschütze auffährt

Das Budget entspricht der Größe des Problems: Für acht Millionen Euro will Vodafone ab Februar Fernsehspots ausstrahlen, um für das Kabelfernsehen des Telekommunikationsanbieters zu werben. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Werbekreisen. So viel Geld nimmt sonst nur Apple bei der Einführung eines neuen iPhones in die Hand.