Verkauf an US-Konzern: Musical-Imperium Stage Entertainment wechselt Besitzer

Stage Entertainment gehört zu den Musical-Pionieren in Deutschland, weltweit betreibt das Unternehmen 20 Theater, davon 13 in der Bundesrepublik. Fünf Häuser sind in Hamburg („König der Löwen“, „Mary Poppins“), drei in Berlin, unter anderem das Theater des Westens, darüber hinaus werden zwei Spielstätten in Stuttgart und je eine in Essen, Oberhausen und München betrieben.