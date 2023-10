Verkauf von Lufthansa-Partner SAS: Konzentrieren Sie sich auf den Süden, Herr Spohr

Das zu ändern haben in den vergangenen 20 Jahren fünf CEOs versucht und sind gescheitert. Darum gilt SAS als „die Un-Sanierbare“, sagt Alex Irving, Analyst beim New Yorker Brokerhaus Bernstein. Im Gegenzug verspricht SAS Lufthansa kaum zusätzliche Kunden. Nach Skandinavien wollen wenig Urlauber. Die 21 Millionen Einwohner von Dänemark, Norwegen und Schweden gelten beim Fliegen als kaum markenaffin und eher sparsam mit wenig Neigung zu Premiumangeboten. Auch die Langstreckenangebote bringen Lufthansa wenig. Der SAS-Betrieb ist relativ klein neben dem Angebot von KLM in Amsterdam, Lufthansa in Frankfurt oder Finnair in Helsinki. Und er ist teuer, weil ihn SAS auf Druck der Anteilseigner Dänemark, Schweden und Norwegen auf mehrere Städte verteilen muss.